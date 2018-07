NFL: Jimmy Garoppolo a dépassé Tom Brady

L’ancien quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Jimmy Garoppolo, qui évolue maintenant avec les 49ers de San Francisco, a surpassé son ex-coéquipier Tom Brady pour le nombre de chandails vendus sur le site spécialisé de la NFL.

Ainsi, selon le réseau NBC Sports qui a cité le NFLShop.com, Garoppolo est le pivot ayant vu le plus de ses chandails trouver preneur entre les 1er et 23 avril. Au total, il occupe la deuxième place, derrière Saquon Barkley, un porteur de ballon ayant été sélectionné au deuxième rang du plus récent repêchage par les Giants de New York.

Un autre quart, Carson Wentz, des Eagles de Philadelphie, est troisième de ce classement, devant Brady. Le top 5 est complété par Baker Mayfield, des Browns de Cleveland. Les places 6 à 10 sont occupées dans l’ordre par Nick Foles (Eagles), Sam Darnold (Jets de New York) et Marcus Mariota (Titans du Tennessee), ainsi que Dak Prescott et Ezekiel Elliott, tous deux des Cowboys de Dallas.