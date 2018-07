Alex Bregman et Paul Goldschmidt, les employés du mois

Alex Bregman, des Astros de Houston, et Paul Goldschmidt, des Diamondbacks de l’Arizona, ont respectivement été élus joueurs par excellence du mois de juin de la Ligue américaine et de la Ligue nationale par le baseball majeur, lundi.

Choisi l'athlète le plus méritant de la dernière semaine plus tôt en journée, le joueur de troisième but des Astros a claqué 11 circuits en juin, un sommet dans l’Américaine, à égalité avec Nelson Cruz, des Mariners de Seattle. De surcroît, il a obtenu 30 points produits, tout en maintenant une moyenne au bâton de ,306 et une moyenne de puissance de ,713.

Goldschmidt, pour sa part, a affiché la meilleure moyenne au bâton (,364) et la meilleure moyenne de puissance (,738) des majeures. Il a aussi frappé 10 longues balles et a produit 23 points.

Au monticule

Chris Sale, dans l’Américaine, et Jon Lester, dans la Nationale, ont quant à eux été reconnus pour leur excellent travail sur la butte en juin.

Lester, des Cubs de Chicago, a affiché un rendement de 5-0 avec une moyenne de points mérités de 1,13. En 32 manches, il n’a permis que 17 coups sûrs et 10 buts sur balles.

Sale, des Red Sox de Boston, a été tout aussi intraitable, retirant sur des prises près de 39 % des frappeurs qu’il a affrontés au cours du dernier mois. Il a maintenu une fiche de 3-2 et une moyenne de 1,76 en 41 manches.

Les recrues

Le titre de recrue du mois dans l’Américaine et dans la Nationale est revenu respectivement à Miguel Andujar, des Yankees de New York, et Juan Soto, des Nationals de Washington.

Andujar, 23 ans, a récolté sept circuits en juin, en plus de produire 20 points. Soto, 19 ans, a maintenu une moyenne au bâton de ,317. Il a cogné six longues balles et le même nombre de doubles.

Enfin, Edwin Diaz, dans l’Américaine, et Kyle Barraclough, dans la Nationale, ont été élus meilleurs releveurs en juin.

Diaz, des Mariners de Seattle, a passé 20 joueurs dans la mitaine, en plus de réaliser 12 sauvetages, tandis que Barraclough, des Marlins de Miami, a totalisé sept parties préservées et 12 retraits au bâton.