Valtteri Filppula à la place de Tavares

Démunis en raison de la perte de leur capitaine John Tavares, les Islanders de New York ont mis sous contrat le centre finlandais Valtteri Filppula pour une durée d''un an d'une valeur de 2,75 millions $.

L'information a été confirmée par l'organisation, dimanche soir.

#Isles News: The team has agreed to terms on a one-year contract with Valtteri Filppula.



