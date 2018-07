Une preuve de courage de John Tavares

Publié aujourd'hui à 19h15

Mis à jouraujourd'hui à 19h35

Le cœur a ses raisons, et John Tavares a décidé de s’aligner avec l’équipe qu’il a longtemps admirée en grandissant à Mississauga, les Maple Leafs de Toronto.

Après de longues journées de délibération, l’Ontarien a fait un choix déchirant. Ce qu’il y a de surprenant, c’est que l’ancien capitaine des Islanders de New York a opté pour la pression élevée qui accompagne le frénétique marché de la Ville Reine plutôt que le confort d’un séjour prolongé avec les Islanders.

Un peu comme l’est Montréal, Toronto est un marché exigeant. En optant pour l’équipe de son patelin, Tavares n’a plus le choix de réussir. C’est qu’en apposant sa signature au bas d’un pacte de sept ans d’une valeur de 77 millions $, la nouvelle addition des Leafs précipite la course aux grands honneurs.

Appelé au tout premier rang par les Islanders en 2009, Tavares connaîtra une pression continuelle avec les Maple Leafs. C’est une véritable marque de courage de la part d’un athlète de sa trempe, car peu nombreux sont les gros noms qui désirent avoir les projecteurs braqués sur eux.

Assurément le joueur le plus important à profiter de son autonomie complète depuis que Zach Parise et Ryan Suter ont opté pour des contrats identiques de 13 ans et 98 millions $ avec le Wild du Minnesota en 2012, Tavares a une lourde commande sur les mains et les termes financiers de son pacte sont une autre preuve de son engagement.

Selon mes informations, le nouveau centre des Leafs a décliné une offre de huit ans et 88 millions $ des Islanders, l’autre équipe au sujet de laquelle son «cœur était déchiré». Les Sharks de San Jose, qui étaient aussi dans la course pour obtenir ses services, lui offraient le pactole de 91 millions $ sur une période de sept ans...

Il voulait vraiment jouer à Toronto, et on l’a bien senti lors de sa conférence de presse.

La pression sur les Maple Leafs

Maintenant, comment les Maple Leafs de Toronto réagiront-ils? Avec près de 14% de sa masse salariale consacrée à l’un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, le directeur général Kyle Dubas aura des choix à faire.

Cet été, il n’a plus qu’un joueur à mettre sous contrat : William Nylander, selon nos amis de CapFriendly.com.

Heureusement, l’espace sous le plafond salarial ne manque pas. Avec près de 13,6 millions $ disponibles, ils doivent toutefois réfléchir aux autres contrats qui viendront. Auston Matthews, Mitchell Marner et Kasperi Kapanen, les autres joyaux de l’organisation, auront tous besoin de nouvelles ententes à compter du 1er juillet 2019.

Que faire?

La brigade défensive n’a pas le lustre des options à l’attaque de Mike Babcock. Les Maple Leafs songeront-ils à échanger un jeune joueur de leur noyau pour acquérir un défenseur? Ça ne me surprendrait pas, et il y a beaucoup de points d’interrogation entourant l’avenir du jeune Suédois Nylander avec les Maple Leafs.

Si j’avais à faire une prédiction, c’est bien sur son départ que je miserais. La défense torontoise a bien besoin d’aide, et le noyau à l’attaque peut également se le permettre avec l’arrivée d’un gros nom comme John Tavares.