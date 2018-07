Sung Hyun Park l’emporte au deuxième trou de prolongation

La Sud-Coréenne Sung Hyun Park a eu besoin de deux trous de prolongation pour distancer deux adversaires et mettre la main sur le Championnat KPMG du circuit de la LPGA, dimanche, à Kildeer, en Illinois.

Après 72 trous, la championne était à égalité avec sa compatriote So Yeon Ryu et la Japonaise Nasa Hataoka en raison d'un cumulatif de 278 (-10).

Lors du premier trou de prolongation, les Sud-Coréennes ont largué la Japonaise et lors du second, Hyun Park a réussi un oiselet, alors que Yeon Ryu a dû se contenter de la normale.

Pour sa part, la Canadienne Brooke M. Henderson, qui était au deuxième rang après trois jours de compétition, s’est écroulée durant la dernière ronde. Elle a ramené une carte de 74 (+2) et a commis quatre bogueys. L’athlète de 20 ans a terminé au sixième rang à 282 (-6), à égalité avec Charley Hull (67). Les deux femmes ont fini à un coup des Américaines Jessica Korda (68) et Angel Yin (71).

La Québécoise Maude-Aimée LeBlanc (71) n’a jamais réellement été dans le coup dans ce tournoi. Elle a terminé sa semaine de travail au 31e échelon avec un cumulatif de 289 (+1).

Les autres Canadiennes en liste, Brittany Marchand (73) et Alena Sharp (73), ont respectivement terminé à 296 (+8) et 300 (+12), soit aux 60e et 68e rangs.