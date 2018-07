Steven Matz se charge des Marlins

Steven Matz n’a permis qu’un point non mérité aux Marlins et les Mets de New York l’ont emporté au compte de 5-2, dimanche à Miami.

Le partant a concédé trois coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches et un tiers de travail.

Matz (4-5) a toutefois été l’auteur de l’erreur qui a été à l’origine du premier point des favoris locaux. Son mauvais relais au premier but à la suite d’une frappe de Dan Straily a permis à Miguel Rojas de toucher la plaque.

Les Mets se sont forgé une avance de trois points en début de rencontre. Un double de Kevin Plawecki, un circuit d’Asdrubal Cabrera et un simple de Matz ont été à l’origine de ces trois points.

Jeurys Familia a réussi son 15e sauvetage de la saison pour les Mets.

Straily (3-4) a alloué trois points, cinq frappes en lieu sûr et quatre passes gratuites en sept manches sur la butte, dans une cause perdante.