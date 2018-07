Quatre ans avec les Blues pour David Perron

Le Québécois David Perron signera une entente de quatre ans avec les Blues de St. Louis, dimanche, à l'ouverture du marché des joueurs autonomes.

La valeur de l'entente sera de 16 millions $.

Perron a déjà porté les couleurs des Blues entre 2007 et 2013 et en 2016-2017. Il a ensuite évolué avec les Oilers d'Edmonton, les Penguins de Pittsburgh, les Ducks d'Anaheim et les Golden Knights de Vegas.

L'attaquant en sera ainsi à un troisième séjour avec les Blues.

En 722 matchs, il a amassé 444 points.