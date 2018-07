Match mémorable pour Aaron Hicks

Le voltigeur des Yankees Aaron Hicks a claqué trois circuits et produit quatre points, dans un gain sans équivoque de 11-1 contre les Red Sox de Boston, dimanche soir, à New York.

Hicks s’est exécuté comme frappeur droitier lors des deuxième et quatrième manches, avant de compléter son triplé en tant que gaucher en fin de huitième. Il est ainsi devenu le troisième joueur de l’histoire des Yankees à récolter trois longues balles dans une rencontre face aux Sox.

Aaron Judge a totalisé trois coups sûrs et croisé le marbre autant de fois, propulsant un tir hors des limites du terrain. Kyle Higashioka a également réussi un coup de quatre buts, tout comme Gleyber Torres. Luis Severino (13-2) a remporté un quatrième départ consécutif, donnant deux frappes en lieu sûr et trois passes gratuites en six manches et deux tiers.

À égalité au sommet de la section Est de la Ligue américaine avec Boston, les Bombardiers du Bronx ont remporté deux des trois duels de cette série, durant laquelle toutes les rencontres se sont décidées par un écart de sept points ou plus. New York compte 137 circuits, ce qui représente le plus grand total à vie de la concession avant la pause de la partie des étoiles.

Pour les visiteurs, David Price (9-6) a concédé cinq longues balles dans un match pour la première fois de sa carrière. En trois manches et un tiers, il a alloué huit points et neuf coups sûrs.