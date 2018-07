Marc Bergevin a parlé avec l'agent de Calvin de Haan

Toujours à la recherche d'un partenaire à la ligne bleue pour Shea Weber, le directeur général des Canadiens de Montréal Marc Bergevin a confirmé avoir entretenu des pourparlers avec le joueur autonome Calvin de Haan.

Le défenseur de 27 ans, sélectionné au 12e rang de l'encan 2009 par les Islanders de New York, s'est lancé lors de la saison 2014-2015 à Long Island.

Fort d'une récolte de 25 points en 82 rencontres en 2016-2017, de Haan a toutefois été limité à 33 rencontres la saison dernière. Il n'a toutefois pas connu un différentiel des plus et des moins négatif depuis 2014, pointant à +15 et +11 respectivement lors des deux dernières campagnes.

Le CH a aussi approché Anthony Duclair

Le manitou du Tricolore a également confirmé qu'il avait discuté avec l'agent du Québécois Anthony Duclair, Philippe Lecavalier.

Marc Bergevin n'a pas non plus caché qu'il avait de l'intérêt pour l'ancien des Blackhawks de Chicago, des Coyotes de l'Arizona et des Rangers de New York.