Luis Robles inspire ses coéquipiers

Le gardien de but des Red Bulls de New York Luis Robles a été sublime et son équipe a battu le Toronto FC 1-0, dimanche, dans la Ville Reine.

Robles a repoussé les huit tirs cadrés de ses adversaires et a réalisé le cinquième blanchissage de sa saison, son 54e en carrière.

Le vétéran de 34 ans a notamment frustré Jonathan Osorio et Sebastian Giovinco à deux reprises. Il a également joué de chance quand le joueur désigné italien a raté sa frappe, lorsqu’il était fin seul devant lui. Robles s'est également distingué sur un tir de pénalité de Giovinco en seconde demie.

L’unique but de cette rencontre a été l’œuvre du défenseur Kemar Lawrence. Sur un coup de pied de coin, le ballon est sorti rapidement de la surface de réparation et a atterri dans les pieds de Lawrence. Le numéro 92 a dirigé une frappe que le gardien Alexander Bono aimerait certainement revoir.

Les joueurs du Toronto FC n’auront pas à ruminer cette défaite trop longtemps, puisqu’ils affronteront le Minnesota United FC, mercredi. Quant à eux, les Red Bulls se prépareront pour un «Clasico» dimanche prochain contre le New York City FC.