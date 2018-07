Les Indians lessivent les Athletics

Propulsés par une huitième manche de huit points, les Indians de Cleveland ont facilement battu les Athletics 15-3, dimanche, à Oakland.

Durant la manche productive, les frappeurs de Cleveland ont totalisé quatre simples, un double et un but sur balles.

Le joueur d’arrêt-court Francisco Lindor s’est démarqué avec une longue balle, deux points produits et surtout quatre points marqués. Edwin Encarnacion a également étiré les bras et Yonder Alonso a produit trois points, en plus de frapper quatre fois en lieu sûr.

Mike Clevinger (7-3) a obtenu la victoire. L’artilleur de 27 ans a accordé trois points, huit coups sûrs et deux buts sur balles, retirant cinq adversaires sur des prises.

Du côté des perdants, Frankie Montas (4-2) n’a pas connu un mauvais match. Il a permis trois points sur neuf coups sûrs et passé six frappeurs dans la mitaine.