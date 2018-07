Les «Blue Shirts» misent sur Namestnikov

L'attaquant Vladislav Namestnikov, échangé aux Rangers de New York à la date limite des transactions, signe une prolongation de contrat de deux ans avec sa nouvelle équipe.

Débarqué dans la Grosse Pomme en retour des services de Ryan McDonagh et J.T. Miller notamment, le Russe de 25 ans a apposé sa signature au bas d'une entente qui lui rapportera 4 millions $ par saison.

OFFICIAL: #NYR have agreed to terms with restricted free agent forward Vladislav Namestnikov on a two-year contract. pic.twitter.com/prOyeC7osf