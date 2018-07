LeBron James est un membre des Lakers

Le joueur-vedette LeBron James a conclu une entente pour un contrat de quatre ans et de 154 millions $ avec les Lakers de Los Angeles, dimanche.

C’est ce qu’ont annoncé ses représentants, la firme Klutch Sports Group, en soirée.

Ayant été choisi quatre fois le joueur le plus utile à son équipe dans la NBA et sélectionné 14 fois pour la classique des étoiles de la ligue, James pourra officialiser son arrivée en Californie vendredi, à la première journée autorisant les signatures contractuelles par les joueurs autonomes.

L’athlète de 33 ans met ainsi fin à son deuxième séjour avec les Cavaliers de Cleveland, pour qui il a évolué de 2003 à 2010, puis de 2014 à 2018. Il a profité de son second passage en Ohio pour décrocher le titre de la NBA en 2015-2016, le premier de l’histoire des Cavaliers.

La saison passée, l’ancien du Heat de Miami a totalisé en moyenne par rencontre 27,5 points, 8,6 rebonds et 9,1 mentions d’assistance durant le calendrier régulier. En séries éliminatoires, il a inscrit 34,0 points, en plus de saisir 9,1 ballons dans les airs et de réaliser 9,0 passes décisives. Malgré plusieurs performances étincelantes, il n’a pu empêcher les Warriors de Golden State de vaincre Cleveland pour la deuxième année consécutive en finale; ceux-ci ont d’ailleurs balayé la confrontation entre les deux clubs.

Pas de surprise

La semaine dernière, James avait informé les Cavaliers qu’il allait tester le marché de l’autonomie dans la NBA cet été; or, dès la première journée permettant la conclusion d’ententes de principe entre joueurs et organisations, le célèbre basketteur a jeté son dévolu sur les Lakers. D’ailleurs, des rumeurs avaient associé les deux camps au cours des derniers jours.

S’il avait décidé de demeurer à Cleveland, la vedette aurait touché la somme de 35,6 millions $.