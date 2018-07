La gestion honorable de Marc Bergevin

Publié aujourd'hui à 18h53

Le directeur général des Canadiens, Marc Bergevin, reçoit un feu nourri de critiques depuis plusieurs mois et c’est sans doute encore le cas après ne pas avoir frappé de grand coup lors de l’ouverture du marché des joueurs autonomes, dimanche.

Les partisans sont déçus. Ils ont vu de grandes équipes à Montréal et se demandent comment on a pu en arriver là. Parce qu’il faut l’admettre : les joueurs autonomes de gros calibre ne veulent pas, actuellement, venir à Montréal. L’équipe n’est tout simplement pas assez bonne.

Et pourtant. Le CH devrait être l’équipe pour laquelle un joueur veut jouer.

En ce sens, j’ai un certain respect pour la démarche de Marc Bergevin.

J’avais l’impression qu’il allait éventuellement poser un geste d’éclat, que ce soit dimanche, au repêchage, ou encore à la dernière date limite des transactions, pour essayer de sauver son emploi. D’autres l’auraient fait.

Or, en regardant ses récentes décisions, il est clair que Bergevin n’est pas en train de sauver son derrière : il fait plutôt les bonnes choses pour le bien à long terme de l’organisation. Il veut faire en sorte que les Canadiens redeviennent «les Glorieux» et qu’ils représentent de nouveau un marché attractif pour les joueurs autonomes qui veulent gagner.

Reconstruction ou pas?

Durant son point de presse de dimanche, Bergevin a tout fait pour éviter de confirmer qu’il procédait bel et bien à une «reconstruction» de son effectif. Il a mentionné qu’il n’en était pas à échanger des vétérans pour des jeunes et il a souligné qu’il y a déjà plusieurs jeunes au sein de son équipe qui seront là lorsqu’elle recommencera à gagner.

Je comprends ce qu’il veut dire, mais je pense qu’il joue sur les mots. La réalité, c'est qu'on se tourne clairement vers les jeunes. Le noyau est en train de changer. On veut donner ce club-là aux jeunes.

Il veut aussi changer l’identité du club. Il a mentionné, dans le même point de presse, que les partisans du CH allaient reconnaître et apprécier l’effort de leurs favoris. Durant sa carrière de hockeyeur, Bergevin n’était pas le plus talentueux, mais il se donnait toujours à 100%. Il a toujours trouvé difficile d'accepter que des joueurs de talent ne jouaient pas avec l'entrain nécessaire.

Il veut s'assurer d'avoir une équipe qui va se battre et travailler. Et il est en train de placer les bases pour ce qui s'en vient. Les acquisitions de Joel Armia et de Max Domi représentent pour moi de très bonnes transactions et vont absolument dans ce sens. Ces deux gars-là vont se présenter et travailler. Ils vont se battre pour le chandail, se défoncer.

Il y a aussi des joueurs qui vont se présenter au camp le couteau entre les dents. Je pense entre autres à Xavier Ouellet. Ce gars-là rêve de prouver à son ancienne équipe, les Red Wings, qu’elle a eu tort de le sous-utiliser pour finalement racheter son contrat.

Bref, si Bergevin ne procède pas à une reconstruction comme celle effectuée par les Maple Leafs il y a quelques années, il est clairement en train de bâtir avec les jeunes. Il vient d’ailleurs d’en repêcher des bons. Et peut-être qu’un jour, il (ou son successeur) sera dans la position des Leafs, en mesure d’attirer en ville le joueur autonome convoité qui permettra à l’équipe de franchir un cap.

Tavares n’a rien à se reprocher

Parlant des Maple Leafs, ceux-ci ont réussi un gros coup avec l’embauche de John Tavares. À l’inverse, l’ancien club de Tavares, les Islanders, a été décrit par certains observateurs comme ayant été floué dans cette situation.

Tavares, selon ce point de vue, aurait dû aviser les Islanders de ses intentions beaucoup plus tôt.

On estime que ceux-ci ont été victimes d’un manque de respect, car ils auraient pu mieux placer leurs pions s’ils avaient su plus tôt que leur capitaine ne reviendrait pas avec l’organisation.

Il m’est avis que Tavares n’a aucun blâme à recevoir dans toute cette saga. Au contraire, c’est l’organisation qui est à blâmer : Lou Lamoriello pour ne pas avoir su le convaincre, et le reste de l’état-major pour avoir continuellement échoué à l’entourer d’une équipe qu’il aurait pu mener au sommet.

Tavares, c’est un vrai de vrai. Il rêvait de jouer pour Toronto, il a eu l’occasion de le faire et il l’a fait. Il s’est rendu compte, au fil des discussions avec les Leafs, que la possibilité d’aller jouer à Toronto, ça venait le chercher. C’est probablement à ce moment que sa décision s’est prise, c’est-à-dire dans les derniers jours.

Il ne devait rien aux Islanders. Il leur en avait déjà assez donné.