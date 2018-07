Kyle Busch réplique à Kyle Larson et l’emporte

Le pilote Kyle Busch a dépassé Kyle Larson en lui faisant perdre le contrôle de sa voiture durant les derniers instants de la course pour remporter l’Overton 400 de la série Monster Energy de NASCAR, dimanche, à Joliet, en Illinois.

Le vainqueur a vu Larson prendre la tête durant le dernier tour et immédiatement après, il a accéléré pour frapper l’arrière de l’auto rivale. Larson a effectué un tête-à-queue à l’intérieur du virage pendant que Busch touchait le mur. Malgré une crevaison à son pneu avant droit, l’éventuel gagnant a repris les devants pour filer vers la victoire, sa cinquième de la saison.

«Je ne suis pas fâché. J’avais une chance de me faufiler en avant de lui et j’en déduis que je n’aurais pas été capable de le garder en arrière. [...] Je lui ai ouvert la porte pour répliquer au virage 3. C’était correct pour tout le monde, c’est moi qui l’ai touché en premier et il m’a eu ensuite», a expliqué au réseau NBC Sports Larson.

Ce dernier a fini deuxième pour la quatrième fois de l’année. Kevin Harvick, Martin Truex fils et Clint Bowyer ont complété le top 5.