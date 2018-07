Jose Peraza coule les Brewers

Jose Peraza a frappé un grand chelem en sixième manche et les Reds de Cincinnati ont écrasé les Brewers de Milwaukee au compte de 8-2, dimanche, en Ohio.

La longue balle du joueur d'arrêt-court était sa cinquième de la saison 2018. Joey Votto a ajouté deux coups sûrs et un point produit.

La victoire est allée à la fiche de Matt Harvey (4-5) qui a dominé les frappeurs adverses pendant près de six manches. Il n'a accordé que deux coups sûrs et a retiré six frappeurs sur des prises.

Avec une avance de 8-0 en début de neuvième manche, le releveur Raisel Iglesias a privé son club d’un blanchissage en accordant un circuit de deux points à Ryan Braun.

Freddy Peralta (3-1) a subi sa première défaite de la saison. Il a permis trois points en cinq manches sur la butte. Son successeur Aaron Wilkerson n’a guère fait mieux lors de ses trois manches de travail, accordant cinq points et autant de coups sûrs, dont le grand chelem de Peraza.