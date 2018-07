John Tavares choisit Toronto

John Tavares est maintenant un membre des Maple Leafs de Toronto.

L’ex-capitaine des Islanders de New York a paraphé une entente de sept ans, 77 millions $ avec la formation de la Ville reine, dimanche, lors de l'ouverture du marchdé des joueurs autonomes.

Not everyday you can live a childhood dream pic.twitter.com/YUTKdfMALl — John Tavares (@91Tavares) 1 juillet 2018

Ainsi, la saga entourant le joueur de centre prend fin.

«Il temps pour moi de réaliser un rêve d'enfance», a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Le numéro 91 avait rencontré cinq équipes, les Stars de Dallas, les Bruins de Boston, les Maple Leafs de Toronto, les Sharks de San Jose et le Lightning de Tampa Bay, en plus des Islanders de New York au cours des derniers jours.

Tavares a été choisi au tout premier rang du repêchage de 2009 et a disputé neuf saisons avec les Islanders depuis.

En 669 matchs de saison régulière, l’Ontarien a amassé 621 points, dont 272 buts. La saison dernière, il a récolté 37 buts et 47 mentions d’aide pour 84 points.