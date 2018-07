Francesco Molinari gagne son premier trophée

L’Italien Francesco Molinari a présenté un pointage exceptionnel de 62, huit coups sous la normale, pour remporter le tournoi Quicken Loans National de la PGA, dimanche, à Potomac, au Maryland.

Le vainqueur, qui a égalé un record du parcours avec sa performance du jour, a conclu avec un cumulatif de 259 (-21). Il a ainsi obtenu son premier titre en carrière au sein du circuit professionnel.

Sus son neuf de retour, Molinari a notamment réussi un aigle au 10e fanion, avant d’enchaîner avec quatre oiselets consécutifs.

L’Américain Ryan Armour (68) a pris le deuxième rang avec un total de 267 (-13). Le Sud-Coréen Sung Kang (64) a complété le top 3 grâce à un dossier de 268 (-12).

De son côté, l’ancien numéro 1 mondial Tiger Woods (66) a partagé la quatrième place avec le Mexicain Abraham Ancer à 269 (-11). Le joueur des États-Unis a connu des hauts et des bas en vertu de six oiselets et deux bogueys. Il a toutefois fini en force en retranchant un coup à sa fiche aux 15e et 16e trous.

Woods a totalisé 21 oiselets durant le tournoi, un sommet à égalité avec quelques concurrents. Il s’agit de son plus grand total depuis le Championnat Wyndham 2015.

«J’ai bien frappé la balle cette semaine. Je me sentais bien pour l’envoyer dans l’allée. J’ai raté certains roulés, mais j’en ai effectué plusieurs bons, ce que je n’avais pas fait depuis longtemps», a-t-il déclaré au quotidien USA Today Sports.

Les Canadiens David Hearn (66) et Corey Conners (69) ont fait partie d’un groupe ayant terminé au 41e échelon à 278 (-2). Leur compatriote Adam Hadwin (70) a fini 48e à 279 (-1).