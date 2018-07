Deux signatures mineures chez les Flames

Les Flames de Calgary ont ajouté de la profondeur à leur attaque, dimanche, en concluant des ententes à deux volets avec Tyler Graovac et Alan Quine.

Graovac, 25 ans, est un joueur de centre qui a évolué avec l’organisation des Capitals de Washington l’an passé. Il a joué cinq parties avec le grand club et 53 matchs avec les Bears de Hershey dans la Ligue américaine, où il a amassé 29 points, dont 12 buts.

Pour sa part, Quine évolue également au centre. L’athlète de 25 ans a participé à 21 rencontres avec Islanders de New York en 2017-2018. Il a amassé trois mentions d’aide. En 84 parties dans la Ligue nationale de hockey, étalées sur trois saisons, il a récolté six buts et 16 aides pour 22 points.