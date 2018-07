CH: Tomas Plekanec reviendra au bercail

L'attaquant Tomas Plekanec signera un contrat d'une saison avec les Canadiens de Montréal, dimanche, lors de l'ouverture du marché des joueurs autonomes.

L'information a été reportée par The Athletic.

As we speculated for a while now, the Canadiens will announce the return of Tomas Plekanec today once the market opens. One-year deal. He had some serious interest from Chicago, I believe, but returns to the Habs