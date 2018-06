Une indifférence inquiétante

Publié aujourd'hui à 08h43

Le Canadien n’a repêché qu’un seul joueur du Québec au dernier repêchage en Samuel Houde, mais la direction s’en lave les mains. Après tout, la majorité des membres du personnel hockey du Canadien ne demeurent pas au Québec et n’ont pas à faire face à la critique populaire.

Je parle avec les gens, moi. Je suis dans les tournois de golf et j’entends la frustration des partisans. Plusieurs me posent des questions, mais je suis toujours obligé de leur répondre que je n’ai pas de réponses pour eux. Pas parce que je n’ai pas envie de leur en fournir, mais plutôt parce que personne ne nous en donne.

À force d’ignorer ses partisans, le Canadien est en train de transformer la frustration de ces derniers en indifférence. On semble maintenant tenir pour acquis que le Tricolore ne repêchera pas de Québécois ou qu’il ne réalisera pas de gros coup sur le marché des transactions.

Les Québécois

Quand Marc Bergevin est arrivé à Montréal, il avait promis qu’il mettrait en priorité l’acquisition de talent québécois. Malheureusement, encore une fois, lui et son personnel sont passés à côté à Dallas.

Pendant ce temps, le directeur du recrutement amateur des Ducks d’Anaheim, Martin Madden fils, repêchait Benoit-Olivier Groulx en deuxième ronde, faisant de lui le quatrième Québécois choisi par l’équipe lors des trois dernières années. Même chose pour le Lightning de Tampa Bay qui a mis la main sur Gabriel Fortier, également au deuxième tour.

Le Canadien possédait quatre choix de deuxième tour. Est-on vraiment en train de me dire que ces deux joueurs n’étaient pas assez bons pour le Canadien ?

C’est dommage à dire, mais ça ne changera pas tant que les Nordiques de Québec ne reviendront pas.

D’ailleurs, j’aimerais qu’on m’explique pourquoi Joël Bouchard et Dominique Ducharme n’étaient pas à la table du Canadien. C’était une bonne année pour la LHJMQ et personne ne connaît aussi bien qu’eux les joueurs du circuit Courteau. C’est dommage, mais ça prend des voix fortes en faveur des joueurs du Québec à la table du CH.

Le plan

Il faut être prêt à se battre bec et ongles pour certains joueurs, parce qu’il semble que les dirigeants soient difficiles à convaincre.

Il n’y a pas que le peu de Québécois sélectionnés au dernier repêchage qui a de quoi inquiéter, voire rendre indifférents les partisans du Canadien de Montréal.

En fait, il y a probablement pire. Il y a le plan, le fameux plan.

Est-ce qu’en date d’aujourd’hui, quelqu’un a réussi à deviner c’était quoi le plan dont Marc Bergevin a parlé lors de sa conférence de presse de fin de saison ?

Ce qu’on sait assurément, c’est que ce n’est pas d’ajouter plus de Québécois. De façon générale, on peut se douter qu’il s’agit de trouver des moyens d’améliorer l’équipe. En ce moment, difficile de voir en quoi le Tricolore est meilleur qu’il l’était à la fin de la saison.

S’il y a un filon, c’est peut-être la fameuse position de centre. Sur les 11 choix de repêchage de l’équipe le week-end dernier, sept sont des joueurs de centre. Il y a aussi eu des rumeurs envoyant Ryan O’Reilly à Montréal, mais il semble plutôt qu’il sera échangé aux Blues, selon plusieurs informations qui circulent.

Bref, le plan semble être bourré d’improvisation.



Les échos de Bergie

Respect, Tavares

John Tavares avait le choix. Il aurait pu se servir du Canadien de Montréal pour négocier à la hausse comme l’avait notamment fait Brendan Shanahan à l’époque. Toutefois, le joueur de centre a décidé de jouer franc-jeu et de donner l’heure juste dès le départ. Les équipes à qui il a choisi de parler, ce sont réellement des marchés où il veut évoluer.

Les partisans sont déçus et fâchés de savoir que le CH ne fait pas partie des marchés privilégiés par Tavares. Mais peut-on réellement lui en vouloir?

L’équipe vient d’échanger un marqueur de 30 buts en Alex Galchenyuk et s’apprête à en troquer un autre en Max Pacioretty. Avec qui aurait-il joué à Montréal ? Paul Byron et Andrew Shaw ? John Tavares veut gagner la Coupe Stanley, point final. D’ailleurs, si j’avais de l’argent à mettre, je le ferais sur les Sharks de San Jose.



Le pot et la LHJMQ



J’ai dirigé une équipe pendant six ans dans la LHJMQ et, pendant ces années, j’étais le responsable et le remplaçant des parents de 25 jeunes joueurs. Je devais m’occuper de la discipline à tous les niveaux, autant à l’école, qu’au hockey, que dans la vie en général. Quand je vois que le Canada a approuvé le projet de loi légalisant la marijuana, j’ai un haut-le-cœur.

Si j’étais un parent, je serais très inquiet. Je le suis, en tout cas. Heureusement, j’ai discuté avec le commissaire Gilles Courteau hier et il m’a confirmé que ce serait tolérance zéro en matière de pot, légal ou non. Bravo. Malgré tout, je demeure préoccupé.

Bravo aux deux Martin

Martin St-Louis et Martin Brodeur feront leur entrée au Temple de la renommée du hockey. C’est pleinement mérité. Brodeur est, avec Patrick Roy, le meilleur gardien de l’histoire de la LNH. Dans le cas de St-Louis, il a été un exemple de persévérance tout au long de sa carrière.

Il a fait un doigt d’honneur à tous ceux et celles qui ont douté de lui à un moment ou un autre de son cheminement dans le hockey. Quant à Gary Bettman, je le féliciterais s’il avait donné une équipe de la LNH à Québec. Ça attendra.