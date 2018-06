Tournoi de Wimbledon: Milos Raonic se fait rassurant

Bonne nouvelle pour les «fans» de Milos Raonic. Le joueur canadien se dit rétabli de sa blessure aux muscles pectoraux et il sera d’attaque lorsque s’amorcera le tournoi de Wimbledon, lundi, alors qu’il affrontera Liam Broady, un joueur local ayant bénéficié d’une invitation.

Raonic a dû se retirer lors du récent tournoi du Queen’s en raison d’une douleur sous l’épaule droite qu’il a ressentie après avoir effectué un service contre Yuki Bhambri au cours de la deuxième manche.

Raonic a rencontré les médias samedi après-midi sur le site de Wimbledon, soit après un bon entraînement sous le soleil, et on a ainsi pu apprendre qu’il était retourné chez lui à Toronto la semaine dernière afin de passer des examens par mesure préventive. Le médecin a décelé une élongation musculaire.

«J’ai reçu des traitements et je me sens de nouveau en pleine forme, a-t-il assuré. Je n’ai pas ressenti de douleur depuis que je suis de retour à l’entraînement. Il y a un bon moment que je ne me suis pas senti aussi bien sur le court.»

Raonic a joué de l’excellent tennis au tournoi sur gazon de Stuggart, s’inclinant devant Roger Federer en finale, avant de subir cette légère blessure au tournoi du Queen’s.

«J’aurais aimé avoir une meilleure préparation pour le tournoi de Wimbledon, mais je ne suis pas trop inquiet au sujet de mon niveau de jeu, a dit Raonic. Je me suis exercé de façon normale et j’ai bien frappé la balle. J’espère que mon corps tiendra le coup et que je serai en mesure de faire un bon bout de chemin à Wimbledon.»

Raonic a été établi 13e favori du tournoi en raison des nombreux points récoltés ici en 2016, quand il a atteint la finale contre Andy Murray, et en 2017, lorsqu’il a perdu en quart de finale contre Roger Federer.

«Je ne pensais pas me retrouver parmi les 20 premiers, a-t-il reconnu. C’est agréable de voir que les organisateurs tiennent compte des performances des années précédentes. Personnellement, j’ai tourné la page. Chaque année, c’est un nouveau tournoi qui m’attend à Wimbledon. Mes succès ici n’ont plus d’importance.»