Sixième victoire de suite pour les Athletics

Les Athletics ont poursuivi leur belle séquence en défaisant les Indians de Cleveland par la marque de 7-2, samedi à Oakland.

Il s’agissait d’une sixième victoire de suite pour la troupe californienne.

Les favoris de la foule ont produit des points dans seulement deux manches.

En sixième, Josh Phegley a claqué un circuit de deux points. Mark Canha a ensuite poussé Dustin Fowler au marbre à l’aide d’un double.

Deux tours au bâton plus tard, Fowler (un point) et Matt Olson (deux points) ont chacun envoyé la balle par-dessus la clôture. Khris Davis a pour sa part permis à Canha de marquer avec un ballon-sacrifice.

Une paire de longues balles en solo en quatrième, cognées par Francisco Lindor et Jose Ramirez, a permis aux Indians d’éviter le blanchissage.

Edwin Jackson (1-0) a été crédité de la victoire, lui qui n’a permis que deux points et le même nombre de coups sûrs en six manches et deux tiers.

Son vis-à-vis, Adam Plutko (4-2), n’a pas connu une vilaine sortie malgré le revers. En cinq manches et deux tiers, il a concédé trois points et cinq frappes en lieu sûr.