Mike Green prolonge, Jonathan Bernier s'en vient à Detroit

Le défenseur Mike Green se sent chez lui au Michigan, et les Red Wings de Detroit ont donné suite à sa relance, samedi.

Selon le journaliste Ansar Khan, qui couvre les activités des Wings depuis 2000, le vétéran de 32 ans se serait entendu sur les termes d'un contrat de deux saisons qui lui rapportera à peine moins que les 6 millions $ qu'il gagnait l'an dernier.

Green, qui aura 33 ans le 12 octobre prochain, s'est joint aux troupes de Jeff Blashill à l'été 2015 après 10 saisons dans l'uniforme des Capitals de Washington.

Auteur de deux campagnes à un rythme de plus d'un point par rencontre aux côtés d'Alex Ovechkin et Nicklas Bäckström entre 2008 et 2010, le Canadien a depuis ralenti mais s'impose tout de même au sommet de la hiérarchie des défenseurs à Detroit.

Limité à 66 parties l'an dernier, ce spécialiste de l'attaque massive a tout de même récolté 33 points dont 8 buts.

Bernier le rejoindra à Detroit

Performant entre les poteaux pour l'Avalanche du Colorado la saison dernière, le gardien québécois Jonathan Bernier ferait également ses valises pour le Michigan, selon le journaliste John Shannon du réseau Sportsnet.

L'entente, d'une durée de trois ans, sera officialisée dimanche.

L'an dernier, Bernier, un choix de première ronde des Kings de Los Angeles en 2011, ne touchait que 2,75 millions $ à Denver.

When Jonathan Bernier’s new deal is announced tomorrow in Detroit, it will be for 3 years.