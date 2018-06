Lopez récolte une première victoire dans le baseball majeur

Le Lanceur Pablo Lopez a savouré la victoire à son premier match dans le baseball majeur, alors que les Marlins ont vaincu les Mets de New York 5-2, samedi à Miami.

Lopez (1-0) a connu les hauts et les bas de la meilleure ligue de baseball au monde en l’espace de quatre lancers en première manche. Après avoir retiré Brandon Nimmo sur trois prises, Jose Bautista a empêché l’artilleur de 22 ans de savourer le moment trop longtemps en envoyant son offrande à l’extérieur de la surface de jeu.

Le Lanceur a accordé deux points en six coups sûrs et a retiré cinq frappeurs sur des prises en six manches sur la butte. Kyle Barraclough a récolté son huitième sauvetage de la saison dans cette victoire.

Sur le plan offensif, Brian Anderson a étiré les bras et produit deux points, en plus d’en marquer deux.

L’artilleur Jacob deGrom (5-4) a hérité de la défaite chez les Mets.