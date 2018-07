Les Red Sox malmènent les Yankees

Rafael Devers a frappé un grand chelem dès la première manche et les Red Sox de Boston ont vaincu les Yankees par la marque de 11-0, samedi à New York.

À 21 ans et 249 jours, le troisième but est devenu le plus jeune joueur à claquer un circuit de quatre points dans un match opposant les deux grands rivaux. Ce titre appartenait auparavant à Ted Williams, chez les Red Sox, et à Joe DiMaggio, chez les Yankees.

Sandy Leon a lui aussi propulsé la balle dans les gradins pour les vainqueurs.

J.D. Martinez a pour sa part obtenu trois coups sûrs en quatre présences au bâton. Il a aussi produit trois points.

Chris Sale (8-4) a été dominant sur la butte pour les Red Sox, n’accordant qu’un coup sûr en sept manches de travail. Il a aussi passé 11 joueurs dans la mitaine.

Son vis-à-vis, Sonny Gray (5-6), a connu une sortie beaucoup plus difficile. Il a permis six points et sept frappes en lieu sûr en seulement deux manches et un tiers.