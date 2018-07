Kevin Durant prolongera à court terme avec les Warriors

Kevin Durant n'est pas près de quitter l'atmosphère gagnante qui entoure les Warriors de Golden State.

Selon le journaliste Chris Haynes du réseau ESPN, l'autre grande vedette des champions de la NBA serait sur le point de conclure un pacte de deux ans avec la formation californienne.

L'entente serait assortie d'une option pour que Durant reste avec les Warriors, et celle-ci lui rapportera le maximum autorisé, soit une somme environnant les 30 millions $.

Kevin Durant intends to sign a two-year max deal with a player option to stay with Golden State, league sources tell ESPN.