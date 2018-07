«Il faut désormais gagner le prochain match» -Rémi Garde

C’est un Rémi Garde heureux, mais avec les pieds toujours bel et bien sur terre qui s’est présenté devant les médias, samedi, à la suite d’un important gain de 2-0 face au Sporting de Kansas City.

«Nous sommes pressés de jouer le prochain match, c’est une grosse victoire, mais il faut absolument remporter la prochaine rencontre pour confirmer les trois points qu’on vient de récolter», a mentionné calmement l’entraîneur du Bleu-blanc-noir.

Garde est par la suite revenu sur la blessure à la hanche du milieu de terrain Samuel Piette, survenue en première demie.

«Le fait que Samuel quitte la rencontre nous a mis dans une position qu’on ne connaissait pas, a-t-il expliqué. J’ai décidé de faire entrer Shamit Shome à sa place et il a bien fait, ça a permis de lui donner de la confiance.»

L’entraîneur a également souligné le travail remarquable du jeune milieu de terrain Ken Krolicki, qui a pris les choses en main et qui a redoublé d’ardeur à la suite de la sortie de Piette.

Silva qui prend le tir de pénalité

Bien qu’il reste des choses à travailler du côté de Silva, le fait qu’il ait marqué son premier but dans la MLS lui donnera certainement une hausse de confiance pour le restant de la saison.

«Nacho (Piatti) a décidé de le laisser frapper le penalty, ce qui s’est avéré à être un bon choix, a exprimé Garde. Il travaille très fort et ça a été difficile pour lui de s’adapter, mais il comprend de plus en plus notre style de jeu et s’améliorera dans les prochaines semaines.»

Fanni terminera la saison

Alors que le présent contrat de l’international français Rod Fanni arrivait à échéance tout de suite après la rencontre, une question était sur le bout des lèvres de tous les journalistes présents au point de presse : Fanni terminera-t-il la saison avec l'Impact?

Rémi Garde n’a pas laissé plané le suspens bien longtemps en affirmant que le défenseur central terminera la saison avec le onze montréalais.

«Il va finir l’année avec nous, ça je peux vous le confirmer», a-t-il lancé.

Pour Garde, le fait de garder tous les joueurs du onze partant était une chose primordiale pour l’organisation, elle souhaite s'emparer du sixième rang de l’Association de l’Est, dernière place donnant accès aux éliminatoires.

Le onze montréalais disputera son prochain match au Stade Saputo, alors qu’il affrontera un adversaire moins coriace samedi prochain, soit les Rapids du Colorado, équipe qui figure à l’avant-dernier rang de l’Association de l’Ouest.