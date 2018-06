Coup d’œil sur le futur

Dans le meilleur des mondes, Jesperi Kotkaniemi et Ryan Poehling joueront les rôles de premier et deuxième centre des Canadiens. Ils représentent l’avenir de l’équipe à une position faible depuis plus de 20 ans.

Des 41 joueurs présents au camp de développement du Tricolore à Brossard, Kotkaniemi et Poehling se retrouvaient sous les réflecteurs à leur sortie d’un entraînement sur glace et hors glace.

Même s’il retournera pour une troisième saison avec les Huskies de St. Cloud dans la NCAA, Poehling a déjà parlé de son futur à Montréal. Dès les premières questions, un collègue lui a demandé s’il pouvait s’imaginer un jour dans l’uniforme du CH comme deuxième centre aux côtés de Kotkaniemi, le troisième choix au total lors du repêchage à Dallas.

«Je n’ai pas trop pensé à ça, a répliqué l’Américain. Jesperi est un coéquipier de plus dans ce vestiaire en ce moment. On sait qu’il est un joueur spécial juste par sa manière de jouer et de la manière dont il se comporte à l’extérieur de la patinoire. Ça en dit long sur son caractère et sur la raison pour laquelle il a été repêché si haut.»

«Nous sommes voisins de casier dans le vestiaire, donc je lui ai beaucoup parlé et il a l’air d’un bon gars, a-t-il poursuivi. Mais c’est un peu laborieux parce qu’il a de la difficulté en anglais et je ne connais pas le finlandais.»

Barkov comme modèle

À moins d’une énorme surprise, Kotkaniemi poursuivra son développement pour au moins une autre saison au sein de l’Ässät de Pori de la Liiga en Finlande. Avec l’équipe de son père Mikael, il devrait délaisser son poste d’ailier pour celui de centre.

«Quand je joue au centre, je peux utiliser davantage mes talents, a-t-il mentionné. Je suis un fabricant de jeu. J’ai plus d’espace au centre et je vois mieux le jeu. Je suis un gros bonhomme et j’aime batailler fermement. Je lis bien le jeu et je suis aussi bon en zone défensive.»

À quelques jours du repêchage, certains recruteurs comparaient Kotkaniemi à son compatriote finlandais Aleksander Barkov et à Anze Kopitar des Kings.

«Barkov est un modèle pour moi, a répondu le centre de 6 pi 2 po et 182 lb. Je le regarde beaucoup. C’est un excellent joueur, il est très calme quand il est sur la patinoire.»

Le rêve d’un championnat

Le 30 mars dernier, Poehling avait confié en entrevue téléphonique au «Journal de Montréal» qu’il poursuivrait ses études pour une autre saison à St. Cloud. Le 25e choix au total lors du repêchage de 2017 aimerait laisser un héritage important avec les Huskies, l’ancienne équipe de Charlie Lindgren, avant de penser à faire le saut chez les pros.

«C’est sûr que je veux connaître du succès individuellement et je pense l’avoir fait l’an dernier comparativement à ma première année. Je pense que ce qui est le plus important, c’est l’équipe. Le plus dur, c’est de gagner. Je ne peux pas quitter ces gars surtout que Jimmy Schuldt restera aussi. Nous avons plusieurs gars du noyau qui restent avec l’équipe et je pense que nous avons une bonne chance de gagner le championnat l’an prochain. C’est mon objectif de ramener le titre national à St. Cloud pour la première fois.»

«Quand tu fais le saut, dans la LNH, ce n’est plus une ligue de développement, a-t-il enchaîné. C’est pourquoi je reste au collège, c’est pour continuer de me développer et devenir le meilleur joueur possible. Je pense que je dois être prêt à faire le saut quand je viendrai dans la LNH.»

À sa deuxième saison à St. Cloud, Poehling a fait un pas de géant sur le plan offensif, passant d’une récolte de 13 points (7 buts, 6 passes) en 35 matchs à son année recrue à 31 points (14 buts, 17 passes) en 36 rencontres.

Classé au tout premier rang sur la scène nationale grâce à un dossier de 25-8-6, St. Cloud a chuté dès le premier tour du Championnat de la NCAA, un tournoi à élimination directe regroupant les 16 meilleures équipes aux États-Unis. Poehling et ses coéquipiers avec les Huskies voudront se racheter cette année.