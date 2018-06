Cam Ward rejoindrait les rangs des Blackhawks

Le gardien de but Cam Ward ne reviendrait pas avec les Hurricanes de la Caroline la saison prochaine.

Les Blackhawks de Chicago auraient d’ailleurs démontré de l’intérêt à l’endroit du cerbère de 34 ans et seraient dans la course afin d’obtenir ses services.

Selon le quotidien «Edmonton Journal», Ward toucherait 1,25 millions $ s'il s'entendait avec les Blackhawks.

Presume Cam Ward will get $1 mil to $1.25 mil on one year deal with Blackhawks who don't have ton of cap room