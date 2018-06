Tiger Woods rend encore une carte de 65

Tiger Woods a rendu une carte de 65, sa deuxième en moins de deux mois, vendredi au 2e tour du Quicken Loans National comptant pour le circuit PGA de golf, et confirmé son regain de forme après une longue absence pour soigner son dos.

Cette carte lui permet d'espérer la victoire finale dimanche, car l'ancien N.1 mondial, avec un score cumulé de 135 (-5) après 36 trous sur le parcours du TPC Potomac (par 70), est certes 11e ex-aequo mais ne pointe qu'à quatre coups du leader, son compatriote Beau Hossler.

«Je ne suis plus très loin d'arriver à tout réunir pour gagner, a commenté Woods. On ne va pas pouvoir faire beaucoup mieux, en termes de score, car ce parcours est en train de devenir plus difficile.»

Un «chip-in» spectaculaire, à près de 30 mètres, lui a permis de signer un birdie au 18, et deux putts de plus de 15 mètres ont montré que le Tigre apprécie son nouveau putter «à mi-chemin entre mon putter d'entraînement et mon fidèle Scotty Cameron», a-t-il expliqué.

«Je me sentais bien avec ce nouveau putter aujourd'hui, j'avais un bon rythme, la bonne ligne, et beaucoup de putts sont tombés», s'est réjoui l'ancien grand manitou du golf mondial, auteur de sept birdies vendredi, comme à la grande époque.

«Très heureux»

«Je ne suis pas si loin derrière, a ajouté Woods. Et ça va être un week-end tendu, très chaud, très éprouvant.»

C'est le 11e tournoi dans lequel il s'aligne depuis son opération du dos. Il avait déjà rendu une carte de 65 à la mi-mai, au Players Championship (par 72).

Woods joue à domicile cette semaine, tout près de Washington DC. C'est sa première sortie depuis qu'il a raté le cut au dernier US Open et ses statistiques de vendredi sont plus qu'encourageantes: 10 fairways sur 14, 13 greens sur 18 en régulation, 26 putts seulement.

«Je suis très heureux, a ajouté Woods, car je visais une carte dans les 65 et j'y suis arrivé». Avant le Players en mai, la précédente carte digne de son énorme palmarès (14 Majeurs) remontait à 2015: un 64 au premier tour à Greensboro (Par 70), avant sa longue interruption de séance.

Actuellement classé 82e mondial, Woods n'a plus gagné de tournoi sur le circuit PGA depuis le WGC Bridgestone Invitational en 2013, et de Majeur depuis l'US Open 2008.

Dernier signe d'une confiance retrouvée, Woods n'a pas craqué en toute fin de parcours, quand il s'est retrouvé deux fois de suite dans un bunker, au 8 et au 9: deux sorties parfaites, puis deux putts solides, à 1,50 m, pour sauver le par.

«Je ne voulais pas tout perdre sur les deux derniers trous, alors j'ai réussi deux jolis sauvetages», s'est réjoui le Tigre.