Rasmus Dahlin montre qu'il sait frapper

Le premier choix lors du dernier repêchage, Rasmus Dahlin, a déjà prouvé qu'il détenait des qualités techniques impressionnantes.

À six pieds et deux pouces, le défenseur de 18 ans a fait écarquiller les yeux des spectateurs présents au Harbor Center, vendredi, lors du camp de développement des recrues des Sabres de Buffalo, mais pour une autre raison bien particulière.

Alors que les joueurs présents sur la glace s’adonnaient à un match de trois-contre-trois, Dahlin s’est permis d’y aller d’une solide mise en échec au plein centre de la glace à l’endroit du choix de quatrième tour, Matej Pekar.

Le joueur de centre n’a jamais vu arriver le train qui se dirigeait vers lui, et voici ce que ça donne.

Everyone is still talking about it.



The Hit �� from @rasmusdahlin00 pic.twitter.com/C8KLws7yjp