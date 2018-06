Brooke M. Henderson partage la tête après deux rondes

L’Ontarienne Brooke M. Henderson fait partie d’un trio de meneuses après la deuxième ronde du Championnat KPMG du circuit de la LPGA, vendredi.

L’athlète de 20 ans a complété sa journée de travail avec une carte de 71 (-1) et a un cumulatif de 138 (-6) après 36 trous. Henderson partage la tête avec les Sud-coréennes So Yeon Ryu et Sung Hyun Park.

La Québécoise Maude-Aimée LeBlanc (77), qui occupait le sixième rang la veille, a connu une journée beaucoup plus difficile avec cinq bogueys et aucun trou sous la normale. Cette performance l’a fait dégringoler au 35e rang, à égalité avec 18 autres joueuses.

Pour sa part, Anne-Catherine Tanguay n’a pas su racheter son horrible ronde de la veille (+4) et a ramené une carte de 72 (+2). Son cumulatif de 150 (+6) ne lui permet pas de continuer le tournoi.

Les Canadiennes Brittany Marchard (76) et Alena Sharp ont évité la coupure de justesse, alors qu’elles détiennent un cumulatif de 147 (+3).