Les Stampeders demeurent invaincus

Les Stampeders ont frappé fort durant le quatrième quart pour triompher des Redblacks d’Ottawa au compte de 24-14, jeudi au McMahon Stadium de Calgary. La troupe de Dave Dickenson demeure ainsi invaincue en trois matchs depuis le début de la saison.

Les Redblacks (1-1) ont quant à eux subi leur première défaite de la campagne.

Bo Levi Mitchell a surpassé le plateau des 20 000 verges par la voie aérienne, devenant seulement le troisième quart-arrière de l'histoire des Stampeders à y parvenir. Mitchell a récolté deux passes de touché et 251 verges par la voie des airs au cours de la rencontre. L’athlète de 28 ans a complété 19 de ses 35 tentatives de passe, commettant une interception.

Dans une cause gagnante, le receveur Eric Rogers a attrapé une troisième passe de touché cette saison.

Pour les visiteurs, le pivot Trevor Harris a réussi 13 de ses 29 relais pour des gains aériens de 135 verges. Victime d'une interception en fin de match, il a cédé sa place à Dominique Davis, qui a lancé une passe de touché.

Les Stampeders jouissaient d’une mince avance de 10-7 à la fin du troisième quart, mais leur attaque a pris son envol par la suite. Mitchell a rejoint sur une distance de 32 verges le receveur Kamar Jorden, qui a inscrit le majeur. Le porteur de ballon Don Jackson a accentué l’écart quelques minutes plus tard en effectuant une course de six verges jusqu'à la zone des buts.

Greg Ellingson a capté la passe de touché de neuf verges de Davis en fin de rencontre, mais ce fut trop peu trop tard.