Les Coyotes courtisent trois attaquants en vue du 1er juillet

Les Coyotes de l’Arizona sont actifs en vue de l’ouverture du marché des joueurs autonomes, dimanche prochain.

Selon ce que rapportait la radio Arizona Sports, vendredi, la direction s’est entretenue avec les attaquants James Van Riemsdyk, David Perron et Michael Grabner.

La période d’entrevue avec les potentiels joueurs autonomes est en vigueur depuis lundi.

À sa sixième saison avec les Maple Leafs de Toronto, Van Riemsdyk a établi un sommet personnel avec 36 buts. L’attaquant de 29 ans a conclu la dernière année de son contrat de 25,5 millions $ avec une récolte de 54 points en 81 rencontres.

Il sera libre comme l’air à compter de dimanche.

Perron vient de connaître la meilleure saison de sa carrière avec une récolte de 16 buts et 66 points en 70 parties. Le Sherbrookois empochait 3,75 millions $ lors des deux dernières saisons et il devrait obtenir une augmentation à compter de l’année prochaine.

Enfin, Grabner a inscrit 27 buts et 36 points en 80 parties avec les Rangers de New York, puis les Devils du New Jersey. Ces derniers ont acquis l’ailier droit de 30 ans à la date limite des transactions.

Les Coyotes ont présentement un coussin de 19,4 millions $ sous le plafond salarial.

L’équipe a terminé au dernier rang du classement de l’Association de l’Ouest.