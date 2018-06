Les cinq travaux de Marc Bergevin

Il y a des cônes orange un peu partout à Montréal. Sur les principaux axes routiers de la métropole, il y a aussi une multitude de chantiers. La circulation est lourde et pénible dans pratiquement toutes les directions. Ça ressemble au défi qui attend le directeur Marc Bergevin d’ici les prochains jours, voire dans les prochaines semaines.

Depuis son arrivée dans le siège de directeur général du Canadien en mai 2012, Bergevin a toujours dit qu’il ferait tout pour améliorer son équipe. Six saisons plus tard, le DG du CH a encore plus de pression sur ses épaules. Il refuse de le dire ouvertement, mais il sait qu’il joue gros.

La semaine dernière, le Tricolore a misé sur le centre Jesperi Kotkaniemi comme principale prise au repêchage. Kotkaniemi, le troisième choix au total, a un talent indéniable, mais il ne portera pas les couleurs du Tricolore à court terme. Un jour, le Finlandais pivotera peut-être le premier trio de l’équipe, mais on ne sait pas quand. La patience restera de mise.

Il y avait une seule solution pour réanimer cette équipe à court terme. À son bilan de fin de saison, Bergevin avait esquissé un petit sourire quand on lui avait parlé de la possibilité d’acquérir un centre de renom sur le marché des joueurs autonomes. Le gros poisson avait pour nom : John Tavares. Il représentait le plan A de l’organisation. Mais le plan a rapidement déraillé.

Tavares ne déménagera pas à Montréal. Le centre étoile des Islanders de New York n’a même pas invité le CH à le courtiser lors des derniers jours. Les Sharks de San Jose, les Maple Leafs de Toronto, les Bruins de Boston, le Lightning de Tampa Bay, les Stars de Dallas et les Islanders lui ont parlé.

La journée des erreurs

Bergevin a souvent décrit le 1er juillet comme la journée la plus dangereuse de l’année.

«C’est là que les pires contrats se donnent», a-t-il répété depuis 2012. Pour reconstruire sa ligne de centres, le CH pourrait se lancer à la poursuite d’un Paul Stastny sur le marché des joueurs autonomes ou tenter de transiger avec les Sabres de Buffalo pour obtenir Ryan O’Reilly.

Dans le cas de Stastny, il représente un investissement risqué. Âgé de 32 ans, le centre des Jets de Winnipeg reluquera un salaire entre 5 et 7 millions pour une durée minimum de quatre ans. À un tel salaire, le CH pourrait rapidement regretter cette décision.

À la ligne bleue, le Tricolore cherchera un défenseur gaucher pour jouer avec Shea Weber. Il n’y a pas une tonne de bons candidats sur le marché des joueurs autonomes. Calvin de Haan, un défenseur de 27 ans des Islanders, a un profil intéressant.

Ralenti par une blessure l’an dernier, il n’a joué que 33 matchs. En 2016-2017, de Haan avait toutefois amassé 25 points et présenté un dossier de +15 en 82 matchs avec les Islanders. Il jouait près de 20 minutes par rencontre. Il y a toutefois un problème avec lui. Il profitera de la rareté des défenseurs sur le marché pour exiger un gros salaire. Encore une fois, le risque sera élevé.

La patience

Le collègue Elliotte Friedman, de Hockey Night in Canada, a déclaré cette semaine que le CH choisira probablement l’option d’une lente reconstruction. Il n’y aura pas de réparation rapide. Une lente reconstruction impliquerait d’autres saisons misérables. Mais le CH se reconstruirait avec de bons choix au repêchage. La patience sera de mise chez les partisans de l’équipe.

On dit toujours que le mot «reconstruction» est inacceptable dans un marché comme Montréal. Mais il s’agit probablement de la meilleure solution.

CE QUE DOIT FAIRE MARC LE BRICOLEUR

1. Construire la ligne de centres

Il s’agit du plus vieux chantier. Avant Bergevin, Réjean Houle, André Savard, Bob Gainey et Pierre Gauthier ont aussi cherché des solutions pour terminer les travaux. En date du 30 juin, Bergevin n’a toujours pas un premier centre de renom.

2. Rénover le flanc gauche

En santé, Shea Weber est l’un des bons défenseurs de la LNH. Mais il y a une voie de contournement à sa gauche. Le DG du CH doit dénicher un défenseur mobile et qui transporte la rondelle pour jouer avec l’ancien capitaine des Predators.

3. La fissure Pacioretty

La fissure semble irréparable. Max Pacioretty n’a toujours pas changé de camp, malgré une multitude de rumeurs. Un capitaine malheureux pourrait envenimer le vestiaire. Bergevin tentera encore une fois de l’échanger avant l’ouverture du camp.

4. Réanimer le contremaître

Il y a un homme qui peut accélérer les travaux même s’il ne porte pas le chapeau de directeur général. C’est Carey Price. Pour redevenir une équipe respectable, le CH doit miser sur un Price au sommet de son art et dans un bon état d’esprit. Bergevin le sait très bien.

5. Des roues de secours

Il y a toujours une possibilité de placer du goudron sur un nid-de-poule. On sait que le trou reviendra, il s’agit d’une solution temporaire. Bergevin pourrait parier sur des joueurs autonomes avec un potentiel intrigant comme les Tobias Rieder, Xavier Ouellet ou Anthony Duclair.