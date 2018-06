Le travail inachevé de Ryan Poehling

Ryan Poehling étonne au camp de développement des Canadiens de Montréal. Non seulement l’Américain de 19 ans est-il arrivé à Brossard beaucoup plus fort – près de 25 livres en plus – mais il affiche également un niveau de maturité frappant.

Visiblement plus imposant et même plus rapide qu’à sa première présence au camp des recrues l’été dernier, l’espoir appelé au 25e échelon par le Tricolore lors de l'encan 2017 n’est toutefois pas pressé de faire ses débuts professionnels.

« À ce point-ci, je souhaite simplement m’améliorer. Quand tu passes à la LNH, tu quittes les ligues de développement et c’est bien pour ça que je reste à l’Université. Je pense que je dois me préparer le mieux possible avant de faire le saut. »

Tout gagner

Fort d’une superbe saison de 31 points en 36 rencontres l’an dernier, le premier choix des Canadiens en 2017 est prêt à tout gagner avec l’Université St. Cloud State dans la NCAA la saison prochaine.

« Évidemment, on veut tous connaître du succès individuellement, et c’est bien ce que j’ai connu l’an dernier, mais le plus dur a été du point de vue collectif. Je ne peux pas quitter cette équipe, surtout que Jimmy Schuldt reste lui aussi », résume l’Américain.

Quant à la pression qui accompagne la position de centre à Montréal, Poehling ne s'en fait pas plus que son nouveau coéquipier Jesperi Kotkaniemi.

« Je pense que jouer à Montréal tout simplement ajoute une dose de pression, mais ça fait partie de la réalité d’un athlète professionnel. Ce qui sépare les bons joueurs des grands, c’est la façon dont il réponde dans les moments importants. Et l'idée d'évoluer dans ce contexte m'excite vraiment. »