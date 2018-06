Lars Eller, la fierté du Danemark

Lars Eller entrera bientôt dans la légende dans son pays natal.

L’ancien attaquant des Canadiens de Montréal transportera la coupe Stanley au Danemark le 8 août et deviendra le premier Danois à amener le prestigieux trophée au Royaume de Marguerite II.

#StanleyCup will be coming to Denmark on August 8th, for the first time in history. Can’t wait! ����