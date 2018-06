En sélectionnant Samuel Houde au cinquième tour, les Canadiens ont repêché un premier Québécois en deux ans durant l’encan de 2018. Et le centre des Saguenéens ne compte pas les décevoir, à en juger par la comparaison qu’il a mentionnée.

Voyez son entrevue dans la vidéo ci-dessus.

«Je pense que je suis un joueur très intelligent, c’est ma qualité première et c’est pourquoi ils ont misé sur moi. À long terme, je pense que je pourrais devenir comme un Jonathan Drouin. Le même style de jeu je veux dire, a-t-il précisé. Il faut que je prenne de la masse musculaire un peu et un peu de confiance et ça devrait bien aller.»

Par là, Houde n’entendait évidemment pas qu’il deviendrait assurément le prochain Drouin. Mais il croit posséder des habiletés offensives intéressantes et il s’inspirera des facettes du jeu de l’ancienne vedette des Mooseheads de Halifax.

Comme bien des Québécois qui vont vécu pareil moment avant lui, le natif de Blainville est encore sur un nuage depuis que la formation de sa tendre enfance a prononcé son nom au American Airlines Center de Dallas.

«Je suis encore sur le coup des émotions. C’est tout un plaisir, une fierté de porter [le chandail] de l’équipe que j’ai regardée pendant toute ma jeunesse. Je suis vraiment fier.»

Malgré tout cet enthousiasme, il voudra s’assurer que les membres du CH voient à l’œuvre le même joueur qui a séduit les recruteurs de l'équipe la saison dernière. Houde, un athlète de 6 pi et 160 lb, a récolté 32 points, dont 16 buts, en 54 matchs. Lors des séries, il a fourni cinq points, dont un but, en six rencontres.

«Je ne vais pas changer mon style de jeu. Je vais jouer comme d’habitude et garder ça simple.»