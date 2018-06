GP d’Autriche: Lewis Hamilton rapide, Lance Stroll loin derrière

Pendant que le Britannique Lewis Hamilton dominait les deux premières séances d’essais libres du Grand Prix d’Autriche, le Québécois Lance Stroll était une fois de plus à la remorque, vendredi à Spielberg, prenant respectivement les 16e et 20e rangs des deux séances.



Lors de la seconde séance, le Montréalais a conclu son meilleur tour en 1 min 06,626 s, à exactement trois dixièmes de seconde de son coéquipier Sergey Sirotkin et à plus de deux secondes de Hamilton.

Stroll ne s’est toutefois pas apitoyé sur son sort, préférant se tourner vers les qualifications et les défis qu’impose le tracé.

«Je crois que c’était une bonne journée au cours de laquelle nous avons appris beaucoup de choses pour les qualifications», a dit Stroll dans un communiqué.

«Les vibreurs ont toujours été un élément à surveiller pour les pilotes. Il y en a de gros peints en jaune lors de toutes les sorties de virage, alors il faut trouver les limites.»

Stroll tentera dimanche de voir le drapeau à damiers pour une première fois en trois épreuves après des abandons successifs à Montréal et en France.

Hamilton au sommet

Appuyé par une évolution aérodynamique importante, Hamilton a quant à lui survolé la piste de Spielberg en 1:04,579 lors de la deuxième séance. Le champion du monde en titre a devancé son coéquipier chez Mercedes, soit le Finlandais Valtteri Bottas, lors des deux séances.

L’Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) a été le troisième homme le plus rapide de la journée, avec un chrono de 1:04,815. Les pilotes Red Bull Daniel Ricciardo (1 :05,031) et Max Verstappen (1:05,125) ont complété le top 5.