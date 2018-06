État des forces : Daniel Ricciardo, le pilote de l’heure

Voyant des monoplaces de Formule 1 pour la première fois en 10 ans, les Français ont eu droit à une course remplie d’incidents et de dépassements.

Pendant que Lewis Hamilton s’amusait en tête, Sebastian Vettel a encaissé un dur coup dans la lutte au Championnat en harponnant Valtteri Bottas, le forçant à faire un arrêt anticipé. Un incident qui a permis à Hamilton de reprendre la tête du classement, par 14 points.

Daniel Ricciardo a quant à lui enchaîné une troisième bonne course de suite. À la recherche d’un volant pour l’année prochaine, l’Australien se donne les outils pour négocier une excellente entente.

Voici donc l’état des forces des pilotes de F1 mis à jour après le Grand Prix de France. Pour établir ce classement, les performances des pilotes au cours des trois plus récentes courses sont prises en compte.

Daniel Ricciardo, Red Bull (5e lors du dernier classement)

Sans être éclatant en France, l’Australien a limité les dégâts après avoir subi des dommages à l’aileron avant, en fin de course. Bien qu’il ait perdu sa place sur le podium au profit de Kimi Raikkonen, Ricciardo a obtenu un troisième résultat solide de suite, à commencer par une victoire impériale à Monaco.

Charles Leclerc, Sauber (3e)

La jeune recrue monégasque a une fois de plus mené sa modeste Sauber dans les points, obtenant un quatrième top 10 cette saison. En France, il s’est même dit déçu de sa performance, signe qu’il en veut toujours plus.

Sebastian Vettel, Ferrari (1er)

L’Allemand a été responsable de son propre malheur sur le circuit Paul-Ricard en s’accrochant avec Bottas dès le premier virage. Une erreur coûteuse, puisqu’avec sa cinquième place, il a concédé 15 points à Lewis Hamilton.

Max Verstappen, Red Bull (6e)

Après un début de saison chaotique, Verstappen a obtenu un deuxième podium de suite. Sans arme contre une Mercedes dominante en tête, le Néerlandais a évité les incidents lors de la boucle initiale pour prendre la deuxième place.

Lewis Hamilton, Mercedes (4e)

Au volant d’une Mercedes bien trop forte pour la compétition, Hamilton a dominé d’un bout à l’autre l’escale française de la F1 sans jamais être inquiété.

Nico Hulkenberg, Renault (9e)

Sans être aussi à l’aise que son jeune coéquipier, Hulkenberg a servi sa recette habituelle: une solide course sans bavure, mais sans coup d’éclat, pour terminer neuvième.

Valtteri Bottas, Mercedes (8e)

Victime innocente de Vettel, Bottas, tout comme son agresseur, a dû remonter le peloton de la dernière place. Il s’est malgré tout contenté de la septième place.

Carlos Sainz fils, Renault (10e)

Magistral au premier tour, Sainz était troisième lors de l’intervention de la voiture de sécurité. Une perte de puissance alors qu’il roulait sixième en fin de course lui a malheureusement coûté deux échelons.

Esteban Ocon, Force India (ND)

Qualifié 11e, étant quatre dixièmes plus rapide que son coéquipier Sergio Perez, Ocon n’a pas été en mesure de se faire valoir en course, puisqu’il a dû abandonner à la suite d’un contact initié par son compatriote Pierre Gasly après le départ.

Pierre Gasly, Toro Rosso (2e)

Devant famille et amis, Gasly s’est montré bien plus rapide que son coéquipier en qualification, mais une erreur de sa part a privé les spectateurs de deux de leurs favoris dès le premier tour. Des performances exceptionnelles à Montréal et à Monaco lui permettent de conserver sa place au sein de ce palmarès.

Exclu de justesse

Kimi Raikkonen, Ferrari

Mal positionné pour éviter la casse lors du premier tour, le Finlandais a perdu une place. Il a toutefois fait perdurer son premier jeu de pneus pour passer en mode attaque à la suite de son arrêt, dépassant successivement Vettel et Ricciardo pour s’emparer de la troisième place.