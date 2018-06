Entre Gallagher et Byron

L’accent est placé sur le caractère au camp de perfectionnement des Canadiens et le teigneux espoir Will Bitten incarne ce mouvement.

Voyez son entrevue dans la vidéo ci-dessus.

Le Tricolore essaie de faire de ce choix de troisième tour en 2016 une version hybride de Brendan Gallagher et Paul Byron.

«C’est un très bon modèle [Gallagher]. Je sais que Trevor Timmins et Martin Lapointe veulent tous que je joue comme un mélange de Gallagher et Byron et je suis très vite», a révélé l’Ontarien dans la langue de Molière.

«J’aime lancer des jeux. Mon oncle a des billets de saison à Montréal, donc je viens toujours les voir jouer. L’année passée, je me suis entraîné ici à Brossard pendant tout l’été. Je me suis entraîné avec Byron, Gallagher et Weber.»

Bitten est réputé pour être un marchand de vitesse, mais il partage avec Byron davantage que cette caractéristique. «Byron vient d’Ottawa comme moi. C’est pas mal incroyable de voir comment il travaille très fort. J’aimerais ça être dans leur place un jour [Gallagher et Byron].»

L’attaquant de 19 ans a participé à la dernière Coupe Memorial avec les Bulldogs de Hamilton et voilà qu'il est déjà de retour au travail, lui qui a un grand été devant lui. C'est en compagnie de l'entraîneur en préparation physique Pierre Allard qu'il mettra les bouchées doubles durant la période estivale.

La saison prochaine, Bitten fera le saut chez les professionnels au sein du Rocket de Laval, qui sera dirigé par Joël Bouchard.

«Il est très intense. Il veut changer la culture de Laval, a-t-il noté. C’était le fun de le voir sur la glace.»