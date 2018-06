8 ans de plus à L.A. pour Drew Doughty

Le défenseur étoile des Kings de Los Angeles, Drew Doughty, n'est pas près de quitter le soleil californien. L'athlète de 28 ans a paraphé une prolongation de contrat de huit ans, vendredi, qui sera officialisée le 1er juillet.

Cette nouvelle entente permettrait au gagnant du trophée Norris en 2016 d’empocher un peu moins de 11 millions $ par année, selon le réseau Sportsnet.

« Drew Doughty est l'un des meilleurs défenseurs au monde et nous sommes évidemment excités de compter sur son engagement à long terme, s'est exprimé le directeur général des Kings, Rob Blake, par voie de communiqué. Ce sont d'excellentes nouvelles pour notre organisation et nos partisans. »

Il reste encore une année au contrat de huit ans et 56 millions $ de l’athlète de 28 ans. Il se méritera 7 millions $ en salaire la saison prochaine.

Doughty, auteur de 10 buts et 60 points avec une fiche de +23 en 82 matchs lors de la plus récente campagne, avait dit vouloir un salaire semblable à celui de P.K. Subban avec les Predators de Nashville, soit huit ans et 9M$ annuellement.