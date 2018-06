Un séjour parfait à Detroit pour les Athletics

Les Athletics d’Oakland ont inscrit trois points en début de troisième manche pour défaire les Tigers au compte de 4-2, jeudi, à Detroit, et ainsi balayer la série de quatre rencontres opposant les deux équipes cette semaine.

Mark Canha, Jed Lowrie et Khris Davis ont tous réussi des simples productifs durant la poussée décisive. Chad Pinder a ajouté un double d’un point lors du quatrième tour au bâton des siens.

Celui-ci a totalisé deux coups sûrs et croisé le marbre une fois, tout comme Stephen Piscotty et Marcus Siemien.

Le gaucher Sean Manaea (8-6) a alloué deux points, cinq frappes en lieu sûr et un but sur balles en six manches.

Blake Treinen a effectué son 20e sauvetage de l’année.

Nicholas Castellanos a claqué un circuit en première manche pour les Tigers, qui visiteront les Blue Jays de Toronto pendant le week-end. Michael Fulmer (3-7) a accordé quatre points et neuf coups sûrs en huit manches.