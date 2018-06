Un match Raptors-Nets au Centre Bell le 10 octobre

Les Raptors de Toronto affronteront les Nets de Brooklyn dans le cadre d’un match préparatoire de la NBA le 10 octobre au Centre Bell.

Ainsi, la formation de la Ville Reine en sera à une première présence dans la métropole québécoise depuis 2015, lorsqu’elle avait croisé le fer avec les Wizards de Washington. Précédemment, les Raptors avaient disputé la victoire trois fois aux Knicks de New York (2010, 2012 et 2014). Par ailleurs, le domicile du Canadien de Montréal a également le théâtre d’un duel hors-concours entre les Celtics de Boston et les Timberwolves du Minnesota en 2013.

La dernière joute du club torontois, qui a fini en tête de l’Association de l’Est lors du calendrier régulier 2017-2018, en sol montréalais avait attiré plus de 20 000 spectateurs.