Rick Nash ne sait pas s’il jouera la saison prochaine

Rick Nash, qui s’apprête à devenir joueur autonome sans compensation, ne sait pas s’il sera de retour dans la Ligue nationale de hockey la saison prochaine.

Comme il réfléchit à son avenir, il ne discutera pas avec les différentes équipes intéressées par ses services lors de l’ouverture du marché dimanche. Son agent, Joe Resnick, a fait cette affirmation au réseau Sportsnet, jeudi.

«Il n’est pas prêt à prendre une décision et les équipes ont besoin de réponses. Il veut être juste envers elles», a indiqué Resnick.

Nash, 34 ans, est passé des Rangers de New York aux Bruins de Boston en février, une journée avant la date limite des transactions. Il a toutefois été limité à 11 matchs de saison régulière avec sa nouvelle équipe à cause d’une commotion cérébrale. Il a obtenu trois buts et le même nombre de mentions d’aide pendant cette période.

En séries, il a amassé cinq points, dont trois buts, en 12 sorties.