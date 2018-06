Mercato estival: les priorités de l’Impact

Publié aujourd'hui à 18h46

Mis à jouraujourd'hui à 18h57

En début de saison, les bonzes de l’Impact de Montréal ont prié les partisans d’être patients, affirmant que la fenêtre estivale de transferts allait permettre d’ajouter des joueurs capables de «changer le cours d’une saison». Sauf qu’à l’aube de l’ouverture du marché, un problème majeur donne des migraines à l’Impact; les fameuses places de joueurs étrangers.

Au total, 184 places étrangères sont partagées par les 23 équipes de la MLS. Chaque équipe est munie de 8 places à chaque début de saison, mais ces places sont transférables année après année. Avant le début de la saison, l’Impact a donc acheté une place internationale à Orlando contre 100 000$ d’argent d’allocation. Le XI montréalais a donc présentement neuf places internationales, mais compte 10 joueurs internationaux dans ses rangs. Heureusement, Zakaria Diallo est sur la liste des blessés et il n’est donc pas considéré.

Les équipes américaines ont trouvé un moyen simple de contourner le règlement des joueurs internationaux: obtenir des cartes vertes pour leurs joueurs arrivés aux États-Unis depuis un certain temps. Parce qu’un joueur ayant une résidence permanente n’est pas considéré comme étranger en MLS. Or, les cartes vertes semblent pousser dans les jardins des équipes américaines, tandis qu’au Canada, le processus est plus long et compliqué. Ou en tout cas, il n’a pas encore été maîtrisé par l’Impact, le Toronto FC et les Whitecaps.

Cela étant dit, l’Impact planche actuellement sur trois dossiers importants :

Acquérir une ou des places de joueurs étrangers. Soit en transigeant des joueurs de l’effectif actuel ou en achetant une autre place avec de l’argent d’allocation. Or, les prix ont grimpé considérablement... et une place internationale, temporaire rappelons-le, coûte actuellement plus de 200 000$ d’argent d’allocation. Les équipes avec des places internationales inutilisées sont rares : Minnesota United 7/8, le FC Dallas 7/8, le Revolution 6/7, les Whitecaps 9/10, le Sporting 6/7, le Fire 7/8 et le Crew 8/9. Ces équipes pourraient avoir un joueur étranger dans leur mire et ne pas être intéressées à transiger.

Acquérir un attaquant. Clairement, les patrons de l’Impact s’attendaient à plus de leurs deux attaquants, Matteo Mancosu et Anthony Jackson-Hamel. Les deux joueurs, payés pour marquer, n’ont que 3 buts au total depuis le début de la saison. Le club est donc activement à la recherche d’un joueur pour remplir ce mandat. La piste Jimmy Briand, d’abord rapportée par Nilton Jorge, est effectivement exploitée... mais puisque l’attaquant du EA Guingamp est toujours sous contrat, il ne faut pas s’emballer trop vite. Or, le joueur serait effectivement emballé par le projet montréalais.

Acquérir un milieu de terrain. Un autre numéro 8. Un joueur pour complémenter Saphir Taïder et Samuel Piette. En ce moment, Piette et Taïder sont les deux seuls joueurs indiscutables, mais on aimerait ajouter la fameuse pièce manquante. Ken Krolicki, Alejandro Silva, Louis Béland-Goyette, Jeisson Vargas et Shamit Shome ont tous rempli ce rôle à un moment ou à un autre cette saison... l’Impact aimerait avoir un joueur indiscutable à cette position. Thomas Monconduit, d’Amiens, en France? C’est le nom qui circule depuis plusieurs mois. Le joueur de 27 ans pourrait certainement offrir cette stabilité tant recherchée.

Le facteur X : Rod Fanni

L’Impact pourrait très bien se voir offrir cette place de joueur étranger tant convoitée sur un plateau dès samedi... ce qui serait aigre-doux.

Rod Fanni a désormais son avenir entre les mains. Le défenseur central de 36 ans a le choix d’exercer l’option le liant à l’Impact pour les 6 prochains mois.

Arrivé comme solution d’urgence il y a quatre mois, «Papy» a convaincu Rémi Garde, les partisans et la direction de l’Impact qu’il méritait de rester. Or, son contrat de quatre mois avec option de prolongation lui donne le choix. Courtisé par le RC Lens, en France, Rod Fanni n’a toujours pas pris sa décision... mais son contrat à Montréal se termine officiellement samedi soir dès 23h59.

S’il décide de quitter, l’Impact aura une place internationale à sa disposition... mais perdra son défenseur le plus fiable. Dans les deux cas, Adam Braz, Rémi Garde et Nick De Santis auront un casse-tête à résoudre.