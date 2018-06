La solution pour compléter Shea Weber?

Le repêchage est derrière nous et les Canadiens ne possèdent pas encore un défenseur gaucher d’expérience pour évoluer à la gauche de Shea Weber.

Outre la lacune au centre, celle-ci est probablement la plus criante à l’heure actuelle dans l’organigramme de l’équipe. Les options à l’interne se résument principalement à Victor Mete, Karl Alzner, Jordie Benn et David Schlemko.



D’emblée, Alzner et Benn ne semblent pas avoir les habiletés nécessaires en possession de la rondelle pour s’acquitter de la tâche. Schlemko est-il vraiment capable de contenir les meilleurs attaquants adverses? Mete a déjà bien paru dans ce rôle, mais il demeure relativement risqué de miser tous ses espoirs sur un jeune homme de 20 ans.

S’il ne parvient pas à boucler une transaction, le directeur général Marc Bergevin pourra toujours sonder le marché des joueurs autonomes à la recherche d’une option à prix raisonnable.

Parmi les futurs joueurs autonomes sans compensation, on retrouve 10 défenseurs gauchers ayant obtenu au moins 18 minutes de temps de jeu par match en moyenne. Les voici : Dan Hamhuis, John Moore, Luca Sbisa, Jack Johnson, Brooks Orpik, Nick Holden, Jason Garrison, Calvin de Haan, Thomas Hickey et Ian Cole.

Du lot, Hamhuis et Orpik s’approchent de la retraite et leur style s’éloigne de celui préconisé par ce qu’on aime appeler «la nouvelle LNH». Luca Sbisa figure parmi les défenseurs ayant affiché les pires indices de possession de rondelle lors des cinq dernières saisons. Jason Garrison n’a joué que huit matchs en 2017-2018. Nick Holden n’a pas tout à fait le profil d’un sauveur. Ian Cole se veut un vétéran honnête. Jack Johnson, dont il faut se méfier, pourrait bien s’entendre avec les Penguins.

John Moore est somme toute intéressant, lui qui a été utilisé pendant près de 20 minutes par rencontre la saison dernière avec les Devils. Thomas Hickey vient de connaître la meilleure campagne de sa carrière, mais à quoi doit-on s’attendre pour la suite des choses?

Au final, le nom de Calvin de Haan pourrait bien être le plus séduisant et il susciterait d’ailleurs beaucoup d’intérêt à travers le circuit. La 12e sélection au total du repêchage de 2009 fournit la stabilité et la première passe recherchées par le CH pour épauler Shea Weber. Ses statistiques offensives n'ont rien d'extraordinaire, mais nous avons là un arrière fiable et polyvalent, possédant un excellent coup de patin.

Ce n’est pas un secret pour personne que le Tricolore pourrait bénéficier d’un défenseur orchestrant bien la transition dans son top-4. Cette habileté peut être mesurée en s’intéressant aux passes en zone neutre ou en territoire défensif qui mènent à un lancer. Dans le tableau ci-bas, on retrouve cette donnée sous l’appellation «Trans60». Prenez note que les barres sont exprimées en percentiles. De 2014 à 2018, De Haan fait très bonne figure pour ce qui est du jeu de transition.

Calvin de Haan en comparaison avec Karl Alzner...

Données de Ryan Stimson (@RK_Stimp) et Corey Sznajder (@ShutdownLine)

Fait intéressant: tout en se débrouillant en possession de la rondelle, De Haan se classe deuxième dans la LNH au chapitre des tirs bloqués par match (2,4) si l'on combine les trois dernières saisons (min. 50 matchs joués). Et pour ce que ça vaut, la chute des Islanders la saison dernière a coïncidé avec son absence en raison d’une blessure à l’épaule.

Bref, sans être la meilleure invention depuis le pain tranché, De Haan a tout l’air du défenseur qui pourrait prêter main-forte à Shea Weber sans pour autant être étincelant. Il pourrait valoir la peine à Marc Bergevin de s’enquérir du prix, pourvu qu’il n’y ait pas une trop grande surenchère.