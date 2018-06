La justice brésilienne pourra poursuivre Ryan Lochte

Le nageur américain Ryan Lochte pourrait finalement faire l’objet de poursuites judiciaires au Brésil relativement au faux témoignage qu’il a fait en 2016.

Le quotidien USA Today Sports a indiqué jeudi que la Cour supérieure brésilienne avait renversé la décision d’un tribunal inférieur qui avait initialement écarté le cas soumis par les procureurs contre l’athlète.

Ainsi, les représentants de celui-ci auront à présenter une défense dans ce dossier, même si Lochte n’est pas tenu de se présenter au palais de justice.

Ayant écopé d’une suspension de 10 mois de l’équipe de natation des États-Unis, l’homme de 33 ans s’était placé dans l’embarras pendant les Jeux olympiques de Rio en 2016. Il avait prétendu avoir reçu des menaces de mort de la part de faux policiers dans une station-service.

Or, selon les autorités locales, le fautif et trois coéquipiers, Gunnar Bentz, Jack Conger et James Feigen, avaient en fait vandalisé les lieux dans des célébrations trop festives.

Aux yeux des procureurs, l’histoire de menaces a été inventée pour masquer les gestes commis par les quatre athlètes.