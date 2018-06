John Tavares: la décision approche

S’il devait décider de se séparer des Islanders de New York, la supervedette John Tavares aurait placé les Sharks de San Jose et les Maple Leafs de Toronto aux premier et deuxième rangs de sa liste.

C’est du moins ce que rapporte le journaliste Arthur Staple (The Athletic), jeudi. Tavares est présentement à Toronto après s’être entretenu avec les Islanders, les Bruins, le Lightning, les Stars, les Maple Leafs et les Sharks à Los Angeles, dans les bureaux de la firme CAA pilotée par son agent Pat Brisson.

Toujours selon Staple, les Islanders devraient normalement savoir vendredi si leur capitaine paraphera un contrat de huit ans d’une valeur de 92 à 100 millions $ avec l’organisation. Tavares ne serait pas en mesure de signer une entente d'une durée de huit ans avec la formation new-yorkaise en tant que joueur autonome sans compensation.

Les Canadiens de Montréal n’avaient pour leur part pas pu obtenir une rencontre avec le joueur de centre.

Tavares a été choisi au tout premier rang du repêchage de 2009 et a disputé neuf saisons avec les Islanders depuis. En 669 matchs de saison régulière, l’Ontarien a amassé 621 points, dont 272 buts. La saison dernière, il a récolté 37 buts et 47 mentions d’aide pour 84 points.